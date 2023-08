Moeder Tonio van der Heijden schrijft boek over overleden zoon

Mirjam Rotenstreich, de vrouw van schrijver A.F.Th. van der Heijden, brengt een boek over haar overleden zoon Tonio uit. In Jij ontbreekt aan mij schrijft Rotenstreich over haar zoon die in 2010 overleed aan de gevolgen van een auto-ongeluk. Hij was 21 en hun enig kind. In 2011 bracht A.F.Th. van der Heijden al de bestseller Tonio uit. In de jaren na het overlijden van Tonio schreef Rotenstreich korte teksten over haar leven zonder kind. Momenten als Kerstmis, pakjesavond, tandenpoetsen, films kijken, liedjes en naar de supermarkt gaan, komen in het boek voorbij. "Twee opmerkingen die ik vaak hoor sinds de dood van Tonio, en in bijna alle gevallen goedbedoeld: denk aan de mooie momenten die je met hem had en pak het leven weer op - zoals voor zijn dood. Die toevoeging wordt meestal niet hardop gezegd, maar zit vaak vervat in de raadgevingen", zegt Rotenstreich over het boek. "Helaas zorgt het denken aan de mooie momenten met Tonio ervoor dat ik overmeesterd word door verdriet dat niet te harden is. Weer mijn oude leventje oppakken is alleen al praktisch gezien onmogelijk, doordat Tonio ontbreekt." A.F.Th. van der Heijden bracht in 2011 het boek Tonio uit. Het werk werd in 2016 verfilmd. De hoofdrollen werden gespeeld door Pierre Bokma (A.F.Th. van der Heijden), Rifka Lodeizen (Mirjam Rotenstreich) en Chris Peters (Tonio van der Heijden).