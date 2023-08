Beslag op woning Mo Ihattaren

Mohamed Ihattaren (21) betaalt zijn rekeningen niet. Twee deurwaarders hebben in opdracht van waterschap de Dommel en meubelbedrijf Sucasa uit Amsterdam beslag gelegd op zijn herenhuis aan de Haarzichtlaan in Vleuten. De voetballer, die dinsdag een akkoord bereikte met de Turkse club Samsunspor over een contract, heeft volgens het Kadaster een schuld van iets meer dan 5000 euro.

Volgens eigenaar Vural Bilgili van meubelbedrijf Sucasa heeft Ihattaren ondanks herinneringen een eettafel nooit betaald. Als Ihattaren de rekeningen niet betaalt, volgt gedwongen verkoop van de woning. Overigens staat die al in de verkoop.