Ziyech was niet de chauffeur van de verongelukte Roll Royce, zegt politie

De politie denkt niet dat iemand anders de Rolls Royce, die zondagavond betrokken was bij een aanrijding in de Amsterdamse wijk De Baarsjes, heeft bestuurd, dan de verdachte die daarvoor is aangehouden. Dat meldt de politie woensdag, nu op sociale media en juicekanalen het gerucht rondgaat dat voormalig Ajax-speler Hakim Ziyech mogelijk achter het stuur zou hebben gezeten. De politie heeft "niet voldoende gronden" om te denken dat dit zo is.

Zondagavond was er rond 18.30 uur een aanrijding met twee auto's op de Willem Schoutenstraat. Niemand raakte gewond, maar er was wel veel materiële schade. Twee mensen meldden aan de politie de bestuurders van de voertuigen te zijn. De bestuurder van de Rolls Royce is aangehouden vanwege rijden onder invloed en is verdachte in de zaak.

De politie heeft na het incident verschillende getuigen gesproken, van wie één heeft gezien dat iemand bij de Rolls Royce wegrende. "Ook zijn - op voornamelijk sociale media - allerlei verhalen terug te lezen waarin gesuggereerd wordt dat iemand anders de Rolls Royce bestuurd zou hebben tijdens de aanrijding", aldus de politie. De getuigenverklaring en de geruchten op sociale media zijn volgens de politie echter niet genoeg "om iemand anders dan de persoon die zich heeft uitgegeven als bestuurder van de Rolls Royce aan te merken als verdachte in deze zaak".

Verder mag de politie geen camerabeelden uit de omgeving opvragen, omdat het om een verkeersongeval met alleen materiële schade gaat. Dit zou wel mogen als er inderdaad sprake zou zijn geweest van een eventuele andere bestuurder, omdat het dan om een zwaarder strafbaar feit zou gaan, namelijk het verlaten van de plaats van het ongeval.

De politie roept mensen die relevante informatie of camerabeelden hebben op deze rechtstreeks met de politie te delen, want "de politie moet zich in onderzoeken baseren op feiten en bewijs, niet op roddels en zogenaamde juice".

Op juicekanalen en in verschillende media wordt genoemd dat de Rolls Royce op naam van Ziyech zou staan. Volgens geruchten zou de voetballer na het ongeluk van plaats zijn gewisseld met de bijrijder. Daarna zou hij zijn weggerend.