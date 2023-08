Documentairemaker vindt Lizzo ‘arrogant, egoïstisch en onaardig’

Documentairemaker Sophia Nahli Allison vindt zangeres Lizzo "arrogant, egoïstisch en onaardig". De filmmaker liep twee weken met de zangeres mee, maar besloot daar om die reden toen mee te stoppen. Eerder werd bekend dat drie achtergronddansers, die vroeger deel uitmaakten van het team van Lizzo, haar aanklagen voor seksueel wangedrag en het creëren van een vijandige werkomgeving.

"In 2019 reisde ik een beetje met Lizzo om haar film te regisseren. Ik ben na twee weken weggelopen", schrijft Allison op Instagram. "Ik werd zo respectloos behandeld door haar. Ik heb ervaren hoe arrogant, egoïstisch en onaardig ze is."

De filmmaker spreekt van een "shitty" situatie. "Mijn gevoel zei dat ik zo snel moest vluchten als ik kon. Ik ben zo blij dat ik mijn gevoel heb gevolgd. Ik was diep geraakt, maar ik ben weer geheeld", aldus Allison, die zich door de recente berichtgeving pas heeft gerealiseerd hoe "gevaarlijk" haar contact met Lizzo was. "Dit soort machtsmisbruik gebeurt te vaak. Veel liefde en steun naar de dansers."

De voormalige dansers stelden eerder dat de zangeres een van hen dwong om een naakte performer in de Bananenbar in Amsterdam aan te raken. Ook stellen ze in de aanklacht die er nu ligt dat Lizzo opmerkingen zou hebben gemaakt over een van de vrouwelijke dansers. Die zou volgens haar zwaarder zijn geworden. Uiteindelijk werd deze danser ontslagen. Lizzo staat bekend om het feit dat zij zich hard maakt voor 'body positivity'.