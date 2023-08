Barbie passeert in twaalf dagen de 800 miljoen dollar

De Barbie-film blijft wereldwijd volle zalen trekken. De film over de wereldberoemde pop van speelgoedproducent Mattel heeft binnen twaalf dagen na de release al meer dan 800 miljoen dollar opgebracht. Dat melden Amerikaanse media woensdag. De verwachting is dat de film dit weekend de 1 miljard dollar gaat passeren.

In Nederland trok Barbie binnen negen dagen meer dan een half miljoen bezoekers. Dit was geen record voor Nederland, de nieuwe versie van The Lion King behaalde dit aantal in vijf dagen. Maar die film draaide in veel meer zalen omdat er zowel een Engelstalige als een Nederlandstalige versie werden uitgebracht.

Barbie, gespeeld door Margot Robbie, komt er in de film achter dat er naast haar Barbie-land een échte wereld is waar vrouwen en mannen niet gelijk zijn. De rol van haar schlemielige vriendje Ken wordt gespeeld door Ryan Gosling.