Jacht dat prinses Diana gebruikte tijdens haar laatste zomer zinkt voor de Franse Rivièra

De Cujo, een jacht dat ooit eigendom was van Dodi Al-Fayed en waarop Prinses Diana een deel van haar laatste zomer doorbracht, is gezonken in de Middellandse Zee. Volgens berichten werd het jacht nabij Beaulieu-sur-Mer aan de Franse Rivièra doorboord door een onbekend object. Gelukkig werden alle zeven personen aan boord ongedeerd gered nadat ze in een opblaasbare rubberboot waren gestapt. Ondanks bergingspogingen belandde het jacht op een diepte van minstens 2.430 meter en is het niet meer te redden.

De Cujo haalde de krantenkoppen in de zomer van 1997 toen Diana aan boord werd gefotografeerd in het gezelschap van Al-Fayed. Weken later stierven ze bij een auto-ongeluk in Parijs toen hun auto met chauffeur een pilaar in de Alma-tunnel raakte terwijl ze op de vlucht waren voor paparazzi. Die zomer werd Diana ook gefotografeerd op Sokar, het jacht dat toen eigendom was van de vader van Al-Fayed, Mohamed.

Cujo had een lange en glamoureuze geschiedenis. Hij werd in 1972 in Italië gebouwd voor John von Neumann, een zakenman die een fortuin had verdiend met de verkoop van Porsche- en Volkswagen-auto's in de VS. Von Neumann vertelde de Italiaanse Baglietto-werf dat hij het snelste jacht ter wereld wilde hebben.

De makers voldeden aan zijn wensen en voorzagen het van twee 18-cilinder motoren die ervoor zorgden dat het een topsnelheid van 40 knopen had. Van Neumann hield het een paar jaar voordat hij het verkocht aan de zoon van Adnan Khashoggi, de wapenhandelaar die in de jaren tachtig zei dat hij de rijkste man ter wereld was. Hij verkocht het op zijn beurt aan Al-Fayed, zijn neef.