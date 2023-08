Jaimie Vaes is na ‘heftige tijd’ trots op zichzelf

Jaimie Vaes heeft "een heftige tijd" achter de rug, maar is heel erg trots op de manier waarop ze daar mee om is gegaan. Dat vertelt de 33-jarige influencer in gesprek met de Playboy.

In februari 2022 kwamen beelden naar buiten waarop te zien is dat Vaes door haar ex-vriend Lil Kleine aan haar haren uit de auto werd gesleurd. Kort na het incident werd bekend dat het stel uit elkaar was.

"Als ik terugkijk op waar ik vandaan kom en hoe ik me overal doorheen heb geslagen, denk ik: chapeau meid, dat heb je toch maar mooi gedaan", stelt Vaes, die inmiddels met haar zoontje Lío op Ibiza woont. "Natuurlijk heb ik momenten gehad waarop ik me heel verdrietig en rot voelde, maar ik ben nooit bij de pakken neer gaan zitten."

Vaes zegt trots te zijn op de manier waarop ze voor zichzelf en haar 4-jarige zoontje zorgt. "Ik ben nog niet helemaal waar ik heen wil, maar ik ben zeker op het goede pad ernaartoe."