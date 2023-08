Noa Vahle maakt debuut als studiopresentatrice

Noa Vahle heeft donderdag haar debuut gemaakt als presentatrice op Veronica. De dochter van Linda de Mol, die al enige tijd als sportverslaggeefster actief is, mocht voor Hélène Hendriks invallen in de studio bij het verslag rondom de voetbalwedstrijd tussen FC Twente en Hammarby IF. De 23-jarige Vahle benoemde haar debuut niet maar heette René van der Gijp wel van harte welkom. Hij was voor het eerst op televisie sinds Vandaag Inside met zomerstop ging. "Ik ben een weekje in Ibiza geweest en een weekje in Zuid-Frankrijk geweest", vertelde Van der Gijp, waarna Vahle hem complimenteerde met zijn bruine kleur. De oud-voetballer zei vervolgens dat "z'n bolletje" snel verbrandt en dat hij daarom "veel onder zo'n parasolletje" had gelegen. Hendriks kon de uitzending niet presenteren omdat ze later op donderdagavond haar eigen talkshow De Oranjezomer heeft op SBS6.