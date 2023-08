Lizzo meer dan 150.000 Instagramvolgers kwijt na beschuldigingen

Lizzo is sinds het nieuws over de beschuldigingen van onder meer seksueel wangedrag aan haar adres flink wat volgers kwijtgeraakt op Instagram. Volgens Crowdtangle, het platform van Meta dat sociale media monitort, is de Amerikaanse zangeres sinds dinsdag meer dan 150.000 volgers verloren.

Toen dinsdag bekend werd dat Lizzo door drie oud-achtergronddansers is aangeklaagd voor seksueel wangedrag en een vijandige werkomgeving stopten bijna 15.000 mensen haar te volgen op Instagram. De dag erna maakten nog eens ruim 92.000 mensen dezelfde beslissing en daarna gingen er nog tienduizenden weg.

Lizzo heeft vrijdagochtend nog ruim 13,4 miljoen volgers over op het platform. Volgens Crowdtangle is ze een percentage van 1,14 procent verloren.

De zangeres reageerde donderdag voor het eerst op de aantijgingen en ontkende die. Ook zei Lizzo dat de afgelopen dagen voor haar "hartverscheurend, moeilijk en overweldigend teleurstellend" waren.