Zus over zieke Céline Dion: werkend medicijn vinden is moeilijk

Het is Céline Dion nog niet gelukt om een werkend medicijn te vinden, tegen het stiff-personsyndroom waaraan ze lijdt. Dat vertelt haar zus Claudette in een interview met Le Journal de Montreal. "We kunnen geen enkel medicijn vinden dat werkt, maar hoop hebben is belangrijk."

Claudette denkt dat de 55-jarige zangeres vooral rust nodig heeft. "Ze probeert altijd meer en beter te doen om op die manier de beste te zijn. Maar op een gegeven moment proberen je hart en je lichaam je iets te vertellen. Het is belangrijk om daar naar te luisteren." Inmiddels woont haar andere zus Linda bij Dion en haar drie zoons om voor haar te zorgen.

Afgelopen december liet de Canadese zangeres via een video op Instagram voor het eerst weten dat ze aan de zeldzame en ongeneeslijke neurologische aandoening lijdt. Het stiff-personsyndroom veroorzaakt spasmen, wat invloed heeft op haar stembanden en het lopen.

"Ik kan niet meer zingen op de manier die ik gewend ben", zei ze toen. Ze stelde haar wereldtournee uit, maar annuleerde die afgelopen mei. Dion zou op 26, 27 en 29 augustus in de Ziggo Dome in Amsterdam staan. "Het spijt me dat ik jullie allemaal opnieuw moet teleurstellen", zei ze in een verklaring. "Ik werk heel hard om mijn kracht terug op te bouwen, maar touren kan erg moeilijk zijn, zelfs als je 100 procent bent. Het is niet eerlijk tegenover jullie om de shows steeds uit te stellen, en hoewel het mijn hart breekt, is het het beste dat we nu alles annuleren, totdat ik er echt klaar voor ben om weer op het podium te staan."