Wibi Soerjadi doet aangifte na belaging op straat

Wibi Soerjadi is vrijdag op straat aangevallen. De pianist zegt dat hij door een man "fysiek en agressief" bij de keel is gegrepen. Ook zou zijn belager zijn hond hebben mishandeld. "Ik heb net aangifte gedaan en ben nog steeds geschokt van deze zinloze agressie", schrijft de 53-jarige Soerjadi op Instagram. Hij plaatste daarbij een foto van de mogelijke dader. De muzikant heeft daarbij wel het gezicht van de man onherkenbaar gemaakt. In de comments krijgt Soerjadi veel steunbetuigingen. Onder meer Qmusic-dj Bram Krikke en presentatrice Chantal Janzen wensen hem sterkte toe.