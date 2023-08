Harry en Meghan voor het eerst in maanden weer samen gezien, maar ze keken elkaar nauwelijks aan

Er wordt gefluisterd dat het huwelijk van Harry en Meghan op springen staat, maar aangezien hun relatie ook hun verdienmodel is, doen ze er, voorlopig althans, alles aan om die geruchten te ontkrachten. Zo zijn ze voor het eerst in maanden weer samen gezien. Dat zag er alleen niet erg gezellig uit.

Volgens de doorgaans goed ingevoerde royalty-auteur Lady Colin Campbell zou Harry maanden geleden al contact hebben gehad met zijn advocaat over echtscheidingspapieren.

Spanning

Gisteren is het koppel echter nog vrolijk lachend gezien in een restaurant om Meghans verjaardag te vieren, al zijn royaltywatchers niet overtuigd. “Hun uitstapje tijdens de verjaardag van Meghan was de eerste keer in maanden dat ze samen in het openbaar werden gezien”, aldus expert Jan Moir in de ‘Daily Mail’. “Net als de video waarin ze samen op een bankje telefoontjes beantwoorden, was dat ongetwijfeld bedoeld om een eind te brengen aan de geruchten over een mogelijke scheiding. Maar de video had op mij het omgekeerde effect.”

“Er hing duidelijk spanning tussen hen”, zegt ze. “En er was opvallend weinig interactie tussen de hertog en hertogin zelf. Dat staat in schril contrast met de manier waarop ze elkaar vroeger constant aanraakten en in de ogen staarden. Ze hielden handjes vast, gaven elkaar schouderklopjes en wreven elkaar over de arm - zoals twee enthousiaste stokstaartjes met een goedgevulde bankrekening”, klinkt het.

“Maar Meghan heeft Harry gedurende de hele video niet één keer aangekeken, ze hield haar blik steevast naar beneden gericht. Dat lijkt misschien een iets te serieuze analyse van een promoclipje, maar wie Harry en Meghan al lang volgt, zoals ik, weet dat ál hun promomateriaal tot nu toe was gevuld met één centraal thema: de oneindige liefde en affectie tussen dat koppel.”

Bijzondere relatie

“Hun hele brand is gebouwd op hun relatie, die naar hun eigen zeggen zo sterk en bijzonder was dat ze er de koninklijke familie voor verlaten hebben. Of Meghan nu in haar eentje verder wil of niet, dat blijft een belangrijke hoeksteen van haar persoonlijkheid: ‘het meisje dat alles opgaf voor de liefde’. Als die liefde achteraf níét zo permanent blijkt, komt dat niet goed over. Niet voor Meghan, en niet voor Harry. Ze hebben dus reden te meer om het publiek te doen denken dat alles in orde is, zelfs als ze echt een echtelijke ruzie doormaken.”