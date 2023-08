BN’ers goed vertegenwoordigd tijdens Canal Parade Amsterdam

Bekend Nederland is zaterdag massaal naar Amsterdam gekomen voor de Canal Parade. Op de tachtig vaartuigen die door de grachten varen staan talloze dansende beroemdheden.

Met name de boot van RTL heeft veel bekende mensen aan boord. Onder anderen Gerard Joling, Caroline Tensen, John Williams, Froukje de Both, Soy Kroon, Holly Mae Brood, Carlo Boszhard en Ellie Lust varen mee, net als Richard Groenendijk, Famke Louise, Loiza Lamers en Leco van Zadelhoff. Ook op de boot van AVROTROS zijn diverse bekende gezichten te zien, zoals Hila Noorzai, Rik van de Westelaken en Stefania. Op hetzelfde vaartuig is ook de Noorse zangeres Alessandra aan boord. Zij deed eerder dit jaar namens haar land mee aan het Eurovisie Songfestival. Op andere boten zijn met onder anderen Jeangu Macrooy en Conchita Wurst meer oud-songfestivaldeelnemers te zien. Ook Nikkie de Jager, songfestivalpresentatrice in Rotterdam, is erbij. Koninklijk bloed Rikkie Kolle, de nieuwe Miss Nederland, staat op een van de eerste vaartuigen. Zij werd vorige maand wereldnieuws toen ze de verkiezing als eerste transgender vrouw ooit won. Er is ook koninklijk bloed op het evenement aanwezig. Prins Pieter-Christiaan vaart mee op de boot van defensie en gravin Eloise is te zien op de boot van RTL. Het is voor zover bekend de eerste keer dat leden van de koninklijke familie meedoen met de beroemde botenparade. De Canal Parade, onderdeel van de Pride, wordt voor de 26ste keer georganiseerd. Ondanks de regen die af en toe de kop opsteekt, is het druk langs de Amsterdamse grachten, vooral langs de Prinsengracht richting de Vijzelstraat en de Leidsestraat.