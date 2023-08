The Sun: Harry en Meghan kopen filmrechten voor Netflix-project

De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan lijken een nieuw Netflix-project te hebben gevonden. De twee hebben met Archewell Productions de filmrechten gekocht van de roman Meet Me At The Lake van schrijfster Carley Fortune, meldt althans The Sun zondag.

Het wordt de eerste keer dat de hertog en hertogin van Sussex betrokken zullen zijn bij het maken van een filmproductie. Volgens The Sun zijn de rechten voor zo'n 3 miljoen pond (bijna 3,5 miljoen euro) gekocht. De tabloid stipt aan dat het boek Meet Me At The Lake een link heeft met het echte leven van Harry en Meghan. Zo heeft een van de hoofdpersonen een trauma vanwege een vroeg verloren ouder in een auto-ongeluk en zitten er thema's als mentale gezondheid en postnatale depressie in. Deal Harry en Meghan sloten in september 2020 een deal met Netflix. Toen werd aangekondigd dat het koppel documentaires, films, televisieseries en series voor kinderen wilde maken. Tot nu toe heeft de samenwerking slechts twee documentaires opgeleverd, waaronder de veelbesproken zesdelige serie over het leven van de hertog en hertogin. De Sussexes zouden ook nog bezig zijn met een docu over Harry's werk voor de Invictus Games.