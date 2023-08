Eloise genoot met Pride van ‘ongelofelijke dag vol liefde’

Gravin Eloise heeft zaterdag genoten van "een ongelofelijke dag vol liefde". Dat schrijft de 21-jarige dochter van prins Constantijn en prinses Laurentien bij een aantal foto's van de dag op Instagram. Eloise stond op de RTL-boot tijdens de jaarlijkse Canal Parade in Amsterdam.

"Wat een ongelofelijke dag vol liefde was dit. We gingen op de RTL-boot onder de eerste brug door en je werd al meteen getroffen door een zee aan positieve mooie mensen", schrijft Eloise. "Zo prachtig om te zien dat als we het willen, we er voor elkaar kunnen zijn en iedereen in hun waarde kunnen laten! Iets om mee te nemen voor de rest van het jaar, niet alleen vandaag." Op de boot vierde Eloise feest met onder anderen Monica Geuze, Famke Louise, Robbert Rodenburg, Gerard Joling en Fred van Leer. Ook prins Pieter-Christiaan was aanwezig, hij stond op de boot van defensie. Het was voor zover bekend de eerste keer dat leden van de koninklijke familie meededen met de beroemde botenparade.