Tanja Jess vertrouwt Charly Luske niet meer helemaal na vreemdgaan: “Dat moet je accepteren”

Het privéleven van zanger Charly Luske (44) en zijn vrouw Tanja Jess (56) werd afgelopen jaar breed uitgemeten in de roddelpers, toen bleek dat Luske vreemd was gegaan. Hij gaf op de bank bij Koffietijd uitleg over de situatie. Jess zoekt nu wederom de media op om over het 'intensieve traject van therapieën' leeg te lopen dat nadien is ingezet.

Charly is na zijn misstap 'diep door het stof gegaan', vertelt Tanja tegen Nouveau. Het stel heeft hard gewerkt aan hun relatie. “Zowel aan onszelf als aan elkaar. Het was ook confronterend om naar mijn eigen tekortkomingen te kijken”, legt ze uit. Nu staan ze meer ‘in verbinding met elkaar’ en kunnen ze beter communiceren.

Luske was 21 toen hij Jess in 2000 ontmoette. Het was de eerste relatie voor Charly, die altijd veel aandacht krijgt van vrouwen, maar daar volgens de actrice nooit op in is gegaan. Tot hij vorig jaar de mist ingaat. “Is het zo gek dat hij op een bepaald moment niet meer bestand was tegen al die aandacht? Ik weet het niet”, vraagt Jess zich af. “Wat niet wegneemt dat ik me heel erg gekwetst heb gevoeld, intens verdrietig, wanhopig en dat mijn vertrouwen is beschaamd.”