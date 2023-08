Arib trekt tot nu toe meeste Zomergasten-kijkers dit seizoen

Oud-Kamervoorzitter Khadija Arib heeft tot nu toe de meeste kijkers getrokken met Zomergasten dit seizoen. Naar het interview op NPO 2 keken zondagavond ongeveer 637.000 mensen, aldus Stichting KijkOnderzoek. Arib was de derde gast van presentator Theo Maassen. In de eerste twee afleveringen stonden kosmoloog Thomas Hertog en cinematograaf Hoyte van Hoytema centraal. Daar keken respectievelijk 493.000 en 447.000 mensen naar. De aflevering met Arib komt met 637.000 kijkers niet in de buurt van de best bekeken afleveringen ooit. De gesprekken met Youp van 't Hek (2001, 1,3 miljoen), Mies Bouwman (2002, 1,1 miljoen) en Eberhard van der Laan (2017, 1,1 miljoen) zijn nog altijd het best bekeken.