Hogere straf voor Römer wegens ‘weinige verantwoordelijkheid’

Acteur Thijs Römer heeft dinsdag in de rechtbank in Assen een hogere straf opgelegd gekregen dan het Openbaar Ministerie had geëist. Waar het OM tijdens de behandeling van de zaak een onvoorwaardelijke celstraf van een dag eiste, besloot de rechter dat Römer een maand de gevangenis in moet. Dat heeft mede te maken met "de weinige verantwoordelijkheid" die Römer heeft genomen, aldus de persrechter. Er was sprake van een groot leeftijdsverschil. Römer was ten tijde van de gebeurtenissen 37 jaar, zijn slachtoffers tussen de 14 en 16 jaar. Daarnaast heeft de acteur volgens de rechter "misbruik gemaakt" van het feit dat hij bekende Nederlander is. "Dat neemt de rechtbank de verdachte kwalijk", stelde de persrechter na afloop van de uitspraak. Het Openbaar Ministerie reageert tevreden op het vonnis. De rechtbank vindt het belangrijk dat de 44-jarige acteur naast zijn werkstraf van 240 uur "door middel van een gevangenisstraf ervaart wat hij die meiden heeft aangedaan", aldus de persofficier van het OM. De rechtbank is uiteindelijk de instantie "die het oordeel velt", legt hij uit. De rechtbank kan dus besluiten dat de eis van de officier van justitie niet voldoende is. Römer zei tijdens de inhoudelijke behandeling twee weken geleden dat zijn gedrag onder meer te maken had met zijn Amsterdamse opvoeding en de vrije seksuele moraal in zijn werkveld. De rechtbank heeft in het vonnis wel rekening gehouden met de grote media-aandacht en de desastreuze gevolgen voor Römers acteercarrière. "Zijn carrière is verwoest. Hij is een paria in de filmindustrie", aldus de rechtbankvoorzitter. Terecht kan je zeggen dat hij het aan zichzelf te danken heeft, maar dat neemt niet weg dat de vergelding al behoorlijk bereikt is. Daar houdt de rechtbank rekening mee."