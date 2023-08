Slachtoffer in zedenzaak Thijs Römer: fijn dat we gehoord zijn

"Ik vind het heel fijn dat we gehoord zijn. Dat ik andere slachtoffers - van wat dan ook - kan laten zien: 'je staat er niet alleen voor'. Het is de moeite waard om naar de politie te stappen." Dat zei de 21-jarige Nena, een van de slachtoffers van acteur Thijs Römer, na afloop van de uitspraak van de zedenzaak in de rechtbank in Assen.

De 45-jarige acteur kreeg dinsdag een celstraf van drie maanden opgelegd, waarvan twee voorwaardelijk, voor onlinezedendelicten met drie minderjarige meisjes, onder wie Nena. De rechtbank legt hem daarnaast de maximale taakstraf op van 240 uur. Tijdens de uitspraak leek Nena nog niet door te hebben wat het vonnis precies betekende voor haar voormalige idool. Op de gang kwam dat besef, na wat uitleg van haar contactpersoon van Slachtofferhulp, wel binnen. "Dat meen je niet?", riep ze uit. "Gaat hij de gevangenis in?" "Ik was niet zo bezig met de straf, maar meer met het feit dat ik gehoord werd. En dat de andere slachtoffers gehoord waren. Ik had wel geluisterd, maar ik zat in een bubbel en had het niet goed begrepen. Het ging het ene oor in en het andere oor weer uit. Dit had ik niet kunnen hopen", zei Nena na afloop in een interview met RTL Boulevard. De rechtbank acht bewezen dat de acteur schuldig is aan strafbaar grensoverschrijdend seksueel gedrag. Hij verleidde de meisjes online tot het plegen van ontuchtige handelingen bij zichzelf en het sturen van naaktfoto’s. Daarmee is Römer schuldig bevonden aan het verwerven van kinderporno. Nena: "Ik merk dat ik heel erg naar de rechtszaak heb toegeleefd. Ik ben nu blij en opgelucht. Nu het echt bewezen is, valt er echt een enorme last van mijn schouders." Ze wil haar leven weer oppakken door in september met een nieuwe studie te beginnen. "Ik hoop dat ik kan starten met mijn herstel en het kan omdraaien naar iets positiefs." Dat de acteur, haar voormalige idool, niet bij de uitspraak aanwezig was, had Nena "wel verwacht". Aan slachtoffers van zedenzaken heeft ze een boodschap. "De waarheid komt altijd boven tafel. Mijn grootste doel is dat alle slachtoffers zien dat de waarheid altijd boven komt."