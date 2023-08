‘Musk vs Zuck’ mogelijk in Colosseum

Dana White, de baas van de grootste mixed martial arts-organisatie ter wereld UFC, heeft naar eigen zeggen een gesprek gehad met de autoriteiten in Italië om in het Colosseum in Rome een mogelijk gevecht te houden tussen Elon Musk en Mark Zuckerberg. Dat vertelt de Amerikaan in de podcast Hotboxin' van oud-bokser Mike Tyson.

"Ik heb toevallig met het team van de Italiaanse minister van Cultuur besproken of we dat gevecht in het Colosseum kunnen organiseren, mocht het überhaupt gebeuren", zegt White als hem gevraagd wordt naar de status van het gevecht. Over de precieze inhoud of de uitkomst van het gesprek doet de UFC-baas geen uitspraak. "We praten erover."

Het gerucht gaat al enkele weken dat X-eigenaar Elon Musk en Facebookbaas Mark Zuckerberg het tegen elkaar op willen nemen in een exclusief kooigevecht. De twee socialmediabazen zijn al hard aan het trainen voor het eventuele gevecht. Musk nam onlangs zijn gewichten zelfs mee naar het werk omdat hij geen tijd had om naar de sportschool te gaan.

Volgens White zou dit zomaar eens het gevecht van de eeuw kunnen worden en zou er zeker een miljard dollar kunnen worden verdiend. "Twee van de rijkste, machtigste gasten ter wereld gaan vechten op het grootste podium ooit, moet je voorstellen hoe groot dat gevecht wordt", jubelt hij in de podcast. "Wie zou dat nou niet willen zien? Zelfs je fucking oma zou nog naar dit gevecht willen kijken."