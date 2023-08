Charlotte Gainsbourg herdenkt moeder Jane Birkin

Charlotte Gainsbourg, de dochter van Jane Birkin, heeft op Instagram een foto geplaatst ter ere van haar overleden moeder. De Brits-Franse actrice en zangeres overleed op 16 juli op 76-jarige leeftijd. Op de foto houdt Birkin haar dochter, toen nog een baby'tje, vast. Later plaatste de inmiddels 52-jarige Gainsbourg nog twee ingezoomde versies van hetzelfde plaatje. Gainsbourg sprak, net als haar halfzus Lou Doillon, ook tijdens de uitvaart eind juli. Ze begon haar toespraak met een voordracht uit het nummer Jane B, geschreven door haar vader Serge Gainsbourg. De 52-jarige actrice, die in 1991 haar vader al verloor, zei in haar speech ook dat zij zich nu "een wees" voelt.