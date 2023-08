Maxim Hartman: Vandaag Inside is populistische aanzet tot haat

Maxim Hartman is geen fan van het programma Vandaag Inside. In het NPO Radio 1-programma De Perstribune zegt de televisiemaker dat hij het SBS-programma een "populistische, aartsconservatieve aanzet tot haat, met wanstaltige meningen, voor een zeer dom publiek" vindt. Zelf krijgt Hartman ook regelmatig kritiek op zijn uitspraken. Zo zei hij eens dat youtuber Nikkie de Jager door haar make-up op een "ordinaire Poolse prostitué" lijkt. Toch vindt de televisiemaker zijn stijl niet met die van Vandaag Inside-makers Wilfred Genee, René van der Gijp en Johan Derksen te vergelijken. Hartman is naar eigen zeggen "slim". "Zij doen alleen maar wat de domme massa wil." De televisiemaker past zich niet aan, is altijd oprecht en doet nooit iemand na, zo stelt hij. "Ik zoek niet naar bevestiging en zeker niet van domme mensen. Dat is wat zij doen en dat vind ik zeer kwalijk." Ook stelt Hartman dat bepaalde gesprekken in het programma mede de oorzaak zijn geweest van de bedreigingen aan het adres van demissionair minister Sigrid Kaag, die om die reden recent haar werk neerlegde. "Ik vond Johan Derksen hartstikke leuk vroeger, maar hij is steeds erger geworden."