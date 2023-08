Mia Nicolai vreesde voor leven bij achtervolging

Mia Nicolai heeft maandagochtend de schrik van haar leven gehad. De zangeres, die in mei samen met Dion Cooper Nederland vertegenwoordigde op het Eurovisie Songfestival, werd naar eigen zeggen achtervolgd door junkies en moest rennen voor haar leven. "Dit was ik om 5 uur 's ochtends terwijl ik me verstopte voor twee junkies op de fiets", schrijft Nicolai bij een kort videofragment op Instagram Stories. Daaruit valt op te maken dat ze zich verschuilde in de bosjes. Volgens de zangeres waren haar twee belagers "duidelijk geïnteresseerd in haar laptop, telefoon, koptelefoon en God weet wat nog meer". "Ik ben nog nooit in mijn leven zo enorm bang geweest. Godzijdank vertelde mijn lichaam mij dat ik moest rennen en mij moest verstoppen." In de bosjes kon Nicolai een Uber bellen en uiteindelijk veilig haar weg vervolgen.