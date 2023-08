Het gaat niet goed met vrouw Bruce Willis wegens zijn dementie

Het gaat niet goed met Emma Heming Willis, de vrouw van acteur Bruce Willis. Dat vertelt ze in een video op Instagram. Vorig jaar werd bekend dat de 68-jarige Willis afasie en frontotemporale dementie (FTD) heeft, een zeldzame vorm van de hersenziekte.

"Ik weet dat het lijkt alsof ik de deur uit ga en mijn beste leven leid. Maar ik moet elke dag een echt bewuste poging doen om het beste leven te leiden dat ik kan", zegt Emma in de boodschap. Dochters Mabel (11) en Evelyn (9) zorgen dat Emma het kan volhouden. "Ik doe dat voor mezelf, voor mijn twee kinderen en voor Bruce. Zij willen niet dat ik het anders zou doen", vervolgt ze. "Ik wil niet dat mensen denken dat het goed met me gaat, want dat is niet zo. Het gaat niet goed met mij." FTD, de ziekte waar de Die Hard-ster aan lijdt, komt vaak al op relatief jonge leeftijd voor en er is geen behandeling tegen. De ziekte zorgt voor heftige veranderingen in gedrag, taalvaardigheid en motoriek. Geheugenproblemen komen vaak pas in een later stadium.