Warm en benauwd tijdens festivals, kans op onweersbuien

Festivals krijgen komend weekend te maken met zonnig en warm weer, maar ook de luchtvochtigheid neemt toe. Het is broeierig en volgens Weeronline is er een kans op enkele (zware) regen- en onweersbuien.

Op verschillende festivals in Nederland en België stijgt de temperatuur overdag tot boven de 30 graden. Bij Decibel Outdoor in Hilvarenbeek wordt de 30 graden mogelijk vrijdagmiddag al overschreden, en dat geldt ook voor Pukkelpop in Hasselt. Zaterdag blijft het warm met temperaturen boven 30 graden in grote delen van België en het zuiden en oosten van Nederland. Op andere plekken is het 25 tot 30 graden. Rond zonsondergang daalt de temperatuur naar 20 graden. De nachten zijn niet koud, het kwik komt uit tussen 16 en 19 graden. Volgens Weeronline doen festivalbezoekers er goed aan een regenponcho mee te nemen. Op vrijdagavond moeten bezoekers voor het eerst bedacht zijn op het ontstaan van onweersbuien, en ook zaterdag en zondag behoren onweersbuien tot de mogelijkheden. Wel stelt het weerbureau dat het nog moeilijk te zeggen is of er veel onweersbuien tot ontwikkeling komen. Ook is nog niet op voorhand te zeggen waar ze overtrekken en hoe zwaar ze uitpakken.