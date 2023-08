Estelle Cruijff is blij miljonair te zijn: ‘Dank je, Ruud!’

Estelle Cruijff, Anna Nooshin en Jaimie Vaes waren te gast is in de Italiaanse interviewvilla van Robbert Rodenburg. Ze moesten de vraag beantwoorden of ze miljonair waren. De eerste miljonair bleek Estelle, namelijk al in 2000, toen ze op 21-jarige leeftijd trouwde met Ruud Gullit. “Nou, niet echt self made, maar… Hahaha. Ja, dat denk ik. Ik vind het zo… Ja, niet self made, maar ik kon aansluiten, hahaha.” En het maakt gelukkig, vindt ze.

Anna Nooshin (36) is naar eigen zeggen al zes jaar miljonair. “Ik was 30 ofzo, denk ik.”

Wat was haar motivatie om rijk te worden? “Heel arm zijn geweest, echt gewoon dakloos en in kampen hebben geleefd. Die drie dingen. Ik bedoel: we leefden niet op straat, maar we hadden drie jaar lang geen huis. Gewoon echt weten hoe het is om heel weinig te hebben. Ik dacht toen al: dat gaat me niet gebeuren als ik ouder ben.”

Over de rijkdom van Jaimy Vaes gaat het niet in het programma. Dat ze voor € 20.000 in Playboy al haar kleren uitdeed, doet vermoeden dat ze nog een stukje te gaan heeft.