Streep, Winfrey en Jordan krijgen prijs op Academy Museum Gala

Onder anderen Meryl Streep en Oprah Winfrey worden komend najaar geëerd met een prijs tijdens het gala het Amerikaanse Academy Museum Of Motion Pictures, meldt entertainmentrubriek ET woensdag. Het gala van het museum dat zich richt op kunst en film, wordt voor de derde keer gehouden. Streep krijgt op 14 oktober de Icon Award, een prijs die bedoeld is voor "een artiest van wie de carrière wereldwijd een significante, culturele impact heeft gehad". De actrice treedt daarmee in de voetsporen van haar collega Julia Roberts, die de award vorig jaar in ontvangst mocht nemen. Ook Oprah Winfrey valt tijdens het gala in de prijzen. De voormalig talkshowhost mag dan de Pillar Award ophalen als erkenning voor haar "voorbeeldig leiderschap en steun voor het museum". Acteur Michael B. Jordan krijgt de Vantage Award en regisseur Sofia Coppola de Visionary Award voor haar "innovaties die de kunst van cinema hebben ontwikkeld". Ondanks de huidige acteursstaking in Hollywood, heeft het gala van vakbond SAG-AFTRA groen licht gekregen om door te gaan. Er wordt tijdens de avond namelijk ook geld ingezameld om de activiteiten van het museum te ondersteunen.