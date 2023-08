Thijs Römer had affaire met jongere influencer tijdens huwelijk met Igone de Jongh

Thijs Römer heeft een affaire gehad met influencer Noor de Groot. De acteur zou in 2019 zijn vreemdgegaan terwijl hij getrouwd was met Igone de Jongh.

Dat bevestigt dj Sander Kleinenberg, de echtgenoot van De Groot, aan RTL Boulevard na berichten van Yvonne Coldeweijer.

"Het klopt dat Noor in het hotel in Limburg is vreemdgegaan met Thijs", zegt Kleinenberg. "Er is toen onrust ontstaan tussen mij en Noor toen ze het meteen aan mij opbiechtte."

Volgens de dj is het bij één keer vreemdgaan gebleven. "Ik vond het het niet waard om daarvoor mijn huwelijk en mijn kind voor de bus te gooien. Dat is mijn persoonlijke afweging geweest."

Volgens Kleinenberg is zijn 36-jarige vrouw in de avances van de 45-jarige Römer getrapt. De 51-jarige dj noemt dat "supertragisch". "Wij hebben hier achttien maanden geleden al een punt achter gezet', zegt hij.