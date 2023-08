Joy uit B&B Vol liefde is een acteur: “Hij doet mee om bekend te worden”

Joy uit B&B Vol liefde zou een acteur zijn, die meedoet om beroemd te worden. Vanaf het begin van de populaire show rezen al vragen over zijn motieven.

De 26-jarige Nederlander houdt zo veel van zichzelf dat hij een complete berg heeft vernoemd naar zijn persoontje. Maar op Mount Joy in de buurt van het Spaanse Malaga gebeurt verder niet veel. Bankhangen met het bloesje wagenwijd open lijkt de favoriete bezigheid van Joy. Ondertussen kraamt hij wat zinnen uit over 'het proces' dat hij heeft doorgemaakt, waarna een paar spirituele clichés volgen.

En de vraag is dus wat zijn doel is. Roddelblad Party heeft ontdekt dat Joy van Swieten, zoals hij voluit heeft, bij de Kamer van Koophandel staat ingeschreven als acteur en model. "Het lijkt hem vooral te gaan om de bekendheid voor zijn B&B en voor zichzelf als acteur en model”, schrijft Party.

Die B&B staat overigens alweer te koop. Joy vraagt 8 ton voor de drie huizen met in totaal elf kamers en vier badkamers op 60.000 vierkante meter grond. Hoe fris het er is, is wel de vraag. De banken waar Joy meestal met zijn gasten op rondhangt, zien er behoorlijk afgeleefd uit.