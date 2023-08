Queen Elizabeth vond dat Kate echte baan moest zoeken: ‘Frivole vertoningen rijkdom waren wansmakelijk’

Kate Middleton is tegenwoordig ongekend populair. De vrouw van prins William én toekomstige koningin was bij de overleden Queen Elizabeth in het begin echter helemaal niet zo geliefd, zo valt te lezen in de nieuwe biografie ‘Kate: The Future Queen’, die binnenkort verschijnt.

Kate werkte aanvankelijk als accessoire-inkoper van een luxemerk, maar daar had de koningin niets mee. Ze moest een betere baan zoeken, vond Elizabeth. “Frivole vertoningen van rijkdom waren wansmakelijk voor de koningin”, klinkt het. “Terwijl de rest van de wereld speculeerde over de verloving tussen William en Kate, vond de koningin dat die aankondiging moest worden uitgesteld totdat Kate een vaste carrière had.”

“De koningin was van mening dat Kate, als echtgenote van William, een fatsoenlijke baan moest hebben,” staat er verder. “Voortdurend van het ene vijfsterrenhotel naar het andere vliegen past niet bij een jonge vrouw die voorbestemd is om ooit koningin te worden.”

Maar Kate trok zich er niets van aan. “Het interessante aan Kate is haar vastberadenheid. Ze is overgegaan van een jonge bruid naar een sleutelfiguur binnen de koninklijke familie.”

Haar rol binnen het Britse koningshuis wordt dan ook snel groter. “Ze is een slimme, vastberaden vrouw. Ze is letterlijk de kracht achter de troon”, zo staat in het boek.