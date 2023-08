Roddelpraat-presentator Dennis Schouten heeft schurft. In een artikel op de website van zijn programma vertelt de 28-jarige Schouten over de "ontzettende jeuk" die hij op het moment ervaart.

"Ik dacht dat alleen ontzettend smerige mensen schurft konden krijgen", schrijft Schouten. Schurft is een huidziekte die wordt veroorzaakt door zogenoemde schurftmijten. De beestjes zorgen voor erg veel jeuk. "Je leest er de laatste tijd steeds meer over in het nieuws, vieze studenten in studentenhuizen die elkaar het geven. Mooi niet, ook als je alleen woont kun je het dus kennelijk makkelijk krijgen."

De klachten begonnen zo'n zes weken geleden, toen Schouten erge jeuk aan zijn voeten kreeg. Eerst dacht hij dat het om muggenbulten ging, maar na een bezoek aan de huisarts bleek dat niet het geval. De programmamaker moest al zijn spullen heet wassen en zichzelf insmeren met crème.

Inmiddels is hij zo'n drie weken verder en gaat hij "nog kapot van de jeuk". Wel is hij niet meer besmettelijk sinds het smeren van de crème. "Het is een ramp, je krabt alles open en slapen is helemaal een pittige opgave."