NOS-correspondent David Jan Godfroid stopt wegens ziekte

David Jan Godfroid stopt na bijna 25 jaar als correspondent voor de NOS in Oost-Europa. De journalist kampt volgens de omroep met de chronische longziekte COPD waardoor hij al maanden uit de running is. Hij kan zijn werk niet hervatten, maakte de NOS bekend.

Godfroid was sinds 1999 afwisselend correspondent in Belgrado en Moskou. Hij deed onder meer verslag van de Kosovo-oorlog in 1999 en de val van president Milosevic in 2000. In 2014 deed hij verslag van de Maidanrevolutie in Oekraïne, de annexatie van de Krim en het neerhalen van vlucht MH17. Vorig jaar versloeg hij voor de NOS de oorlog in Oekraïne.

NOS Nieuws-hoofdredacteur Giselle van Cann zegt dat de omroep Godfroid gaat missen. "David Jan is een correspondent met een lange staat van dienst, aan wie we veel dank zijn verschuldigd. Dat zijn gezondheid hem nu dwingt om te stoppen, is bijzonder treurig."

De journalist plaatste ook een bericht op X waarin hij zijn besluit bekendmaakt. "De meesten van jullie zullen wel gemerkt hebben dat ik al maanden nauwelijks meer post op dit platform. Ik kwakkel nogal met mijn gezondheid, vandaar. Daarom heb ik ook besloten om mijn correspondentschap voor de NOS neer te leggen. Het beste allemaal."