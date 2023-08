Dreiging Amalia: ‘Niemand durft te zeggen: we gaan afschalen, ga maar naar college’

Vorige week werd bekend dat er een verdachte is aangehouden voor het bedreigen van Amalia. Dat Amalia vanwege de dreiging zwaar wordt beveiligd en niet in haar studentenhuis in Amsterdam kan wonen, werd wereldnieuws. Een jaar later lijkt er, ondanks de arrestatie van verdachte Mohamad E. (40), weinig veranderd. Mohamad E. noemt de beschuldigingen zelf ‘krankzinnig en gestoord’.

Parool misdaadverslaggever Wouter Laumans zegt in een podcast: “We zijn een jaar verder en in zware beveiliging leven is ingrijpend voor haar. Zij wordt straks ons staatshoofd, de jaren die zij nog onbekommerd kon doorbrengen als ‘gewone’ Nederlandse student worden haar afgenomen.”

Maar is de dreiging er wel geweest, is hij er nog, og is hij voorbij? Niemand die het mag weten. “Het probleem is: dit is de sectie ultrageheim. Je kan als journalist niet controleren of dit de enige info is waarom Amalia wordt beveiligd. Het zit achter een muur van staatsveiligheid.” Ook de link met Ridouan Taghi speelt mee. “De overheid schiet in kramp als er een link met Taghi gelegd kan worden.”

“Wie wil degene zijn die zegt: weet je wat Amalia, we gaan afschalen, ga jij maar lekker naar college – en dan gebeurt er wel iets. Dat risicodenken is de angst die iedereen in de greep houdt.”