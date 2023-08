Georgina Verbaan zou niet daten op tv: erg confronterend

Hoewel Georgina Verbaan en Patrick Martens samen het nieuwe SBS6-datingprogramma Date Smakelijk presenteren, zouden ze zelf niet zo nodig hoeven te daten op televisie. "Het is wel heel erg kwetsbaar, zo'n date die op tv wordt uitgezonden", zegt Verbaan. Ook Martens lijkt het behoorlijk "confronterend" om zichzelf "in date-setting" op de buis te zien.

In Date Smakelijk, dat vanaf maandag te zien is op SBS6, maken kandidaten een maaltijd voor elkaar die ze daarna aan tafel opeten, terwijl ze elkaar leren kennen. Die opzet lijkt Verbaan heel leuk. "Als het niet zou worden uitgezonden, lijkt het me wel heel leuk om te zien aan wie je wordt gekoppeld. Het team van Date Smakelijk heeft echt supergoed zitten matchen, we hadden echt veel matches. Dus ik ben wel benieuwd wie ze voor mij zouden kiezen", zegt de actrice tegen het ANP.

Ook Martens zou, als hij vrijgezel zou zijn, alleen maar meedoen aan Date Smakelijk als het niet op televisie komt. "Het lijkt me heel leuk om te zien aan wie je gematcht wordt. Maar het lijkt me heftig om jezelf terug te zien. Dat je denkt: oh, ik stel helemaal niet zoveel vragen bijvoorbeeld. Of dat er van die ongemakkelijke stiltes vallen, omdat je te veel in je hoofd zit."

Memorabele date

Zelf hebben de twee naar eigen zeggen niet heel veel gedatet, maar ze kunnen zich wel een memorabele date herinneren. "Ik ben in mijn tienertijd met een jongen naar de kermis gegaan en toen heb ik gekotst, want we waren veel te vaak in zo'n draaiding geweest. En ik had een witte broek aan en daar zaten spetters op, dus dat heb ik wel onthouden", zegt Verbaan lachend. "Maar het is wel mijn vriendje geworden later."

Martens herinnert zich dat hij het ooit op een "dolle avond" gezellig had gehad met iemand en nummers had uitgewisseld. "Toen zijn we een paar dagen later op date gegaan, maar zat er echt totaal iemand anders tegenover me. Ik weet niet wat daar is misgegaan." Ook de date met zijn huidige vriend was memorabel, maar dan omdat het zo leuk was. "We gingen in coronatijd een kroegentocht doen. Alles was dicht, maar op sommige plekken kon je wel afhalen en een biertje kopen. En zo zijn we een hele stadswandeling gaan maken, dat was superleuk."