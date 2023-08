Eindstand B&B Vol Liefde: vier deelnemers eindigen verliefd

B&B Vol Liefde blijkt dit seizoen niet alleen op het gebied van kijkcijfers goed gescoord te hebben. Vier van de acht deelnemers hebben aan het eind van de reeks de liefde gevonden, zo bleek uit de laatste aflevering van het populaire RTL 4-programma. In de laatste aflevering van het derde seizoen van het datingprogramma maakten alle deelnemers de balans op. Alle acht blikten ze terug op de afgelopen weken waarin zij verschillende potentiële liefdes te logeren kregen in hun B&B's. Vier van hen deden dat aan de zijde van een nieuwe liefde. Voor kijkers was het zaterdagavond nog spannend of de 62-jarige Debbie uit Spanje voldoende voelde voor logé Paul om hem de liefde te verklaren. Maar tot opluchting van Paul zei Debbie ja toen hij haar in de tuin van haar B&B om verkering vroeg. "Heel gezellig, heel vertrouwd. Alsof hij al 100 jaar aan mijn zijde is. Leuk", zei Debbie over haar kersverse relatie. Bram en Joy In het Zweedse Norrhult leek de 30-jarige Bram opgelucht dat hij het avontuur mag eindigen aan de zijde van Carolien. "De enige emotie die nog in me opkomt is geluk", zei hij. Ook Joy (25) uit Spanje is in zijn nopjes met zijn Dani. "Ik heb de liefde gevonden en daar ben ik heel dankbaar voor", stelde hij in de laatste aflevering. De 68-jarige Leendert kon ook zijn geluk niet op. De veelbesproken B&B-eigenaar, die door bijna al zijn logés werd verlaten en daarom online de bijnaam Alleendert kreeg, vond de liefde bij de van oorsprong Colombiaanse Thalia. Eerder stuurde hij haar naar huis, maar na wat appcontact keerde ze toch terug. "Eind goed al goed. Wat wil een man nog meer?" zei hij trots. Match met Ed Bij deelnemers Petri, Walter en Martijn zat de ware er niet bij. Bij Marian uit Portugal bleef het wat onduidelijk. Ze had wel een match met Ed, maar wil eerst nog eens zien hoe hij woont in Nederland voordat ze verder wil daten, zei ze. Of alle koppels enkele maanden na de opnames nog bij elkaar zijn en of de alleen gebleven B&B-eigenaren inmiddels misschien wél iemand hebben gevonden, wordt zondag duidelijk. RTL 4 zendt dan nog een reünie-aflevering uit. Naar B&B Vol Liefde keken de afgelopen weken dagelijks ongeveer een miljoen mensen.