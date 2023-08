Twee deelnemers B&B Vol Liefde ook na reünie nog verliefd

Twee van de acht deelnemers aan B&B Vol Liefde zijn enkele maanden na de opnames nog samen met de match die het tv-programma hen opleverde. Een van de acht vond de liefde ondertussen bij iemand anders. Dat bleek zondag tijdens de reünie-aflevering van de populaire datingshow op RTL 4. In de laatste reguliere aflevering was zaterdag nog te zien dat vier van de acht deelnemers de liefde hadden gevonden. In de terugblikaflevering schoven de B&B-houders uit het programma een voor een aan bij presentator Art Rooijakkers om te vertellen hoe het hen sinds de opnames is vergaan. Om hen heen zaten vrijwel alle logés in het publiek. Al gauw werd duidelijk dat B&B-eigenaar Walter uit Frankrijk, die in het programma geen match vond, inmiddels gelukkig is met een vrouw die hij op een andere manier heeft leren kennen. Ook een van zijn logés, Claudia, kon vertellen dat ze "een vriendje" heeft. Met Walter werd onder meer teruggeblikt op de reacties op sociale media, waar met name zijn liefde voor dansen veelvuldig langs kwam. Walter had ervan genoten, zei hij. Mount Joy De jonge B&B-eigenaar Joy uit Spanje bleek nog steeds gelukkig met Dani, de fashionstyliste die als laatste op zijn 'Mount Joy' verscheen. De twee wonen inmiddels samen in Spanje en hebben plannen om samen een eigen bedrijf op te starten. Bij deelnemers Martijn uit Thailand, Petri uit Frankrijk en Marian uit Portugal was zowel tijdens als ook na de opnames geen vonk overgesprongen. Bram uit Zweden, die in de laatste aflevering koos voor Carolien, bleek weer alleen. Toen de Nederlandse na het tv-avontuur thuis was, miste Bram haar niet en dat was voor hem een teken dat het toch niet helemaal goed zat, zei hij. Ook voor Leendert uit België bleek de ontluikende liefde met de Colombiaanse Thalia niet toekomstbestendig. De twee hadden te veel meningsverschillen. Onder meer over het ontbijt, zei Thalia. Incognito Tot slot onthulde de vrolijke Debbie uit Spanje nog steeds gelukkig te zijn met Paul. In een komisch filmpje was te zien hoe Paul de afgelopen tijd geregeld incognito de B&B van Debbie verliet om maar niet herkend te worden en daarmee de afloop van het programma te verklappen. Debbie was verrast door de uitkomst van haar deelname aan het programma. "Ik had echt niet gedacht dat er iemand uit tevoorschijn zou komen", besloot ze. Naar B&B Vol Liefde, waarvan deze zomer het derde seizoen te zien was, keken de afgelopen weken dagelijks ongeveer een miljoen mensen. Het programma was daarnaast te volgen via streamingdienst Videoland.