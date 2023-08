Het bijzonderste koppel uit B&B Vol liefde moet eigen serie krijgen: ‘Echt keihard zitten juichen’

Het spannendste werd voor het laatst bewaard in de reünieaflevering van B&B Vol liefde zondagavond. Leendert en Thalia waren helaas niet meer samen, net als Bram en Carolien. Joy en Dani zaten wel giechelend op de bank als twee verliefde pubers. Maar de grote vraag was natuurlijk: hoe is het met Debbie en Paul? Die bleken nog helemaal hoteldebotel.

Kijkers vinden het zo'n leuk setje dat ze pleiten voor een eigen serie. 'We hebben het jaren moeten doen met de Meilandjes, kunnen we vanaf nu Paul en Debbie een reallifesoap geven? Wat een lief en leuk stel', schrijft iemand. 'We kunnen deze twee leukerds niet missen! RTL4: Ga je gang', aldus een ander.

Een greep uit de reacties op X, voorheen Twitter:

Kan de coach die ervoor gezorgd heeft dat Debbie en Paul nu toch een setje zijn, zich melden aub? Heel Nederland wil je even bedanken!#benbvolliefde — DeenDondersteen (@DeenDondersteen) August 27, 2023

Echt keihard zitten juichen om het feit dat Debbie en Paul nog samen zijn🥺❤️✨️ #benbvolliefde pic.twitter.com/NMALGRSYdn — Marjo🍃 (@marjoleintjevg) August 27, 2023

De move van Paul heb ik gemist, maar Debbie dus duidelijk niet.

Het geluk spat van dit stel af, een genot om te zien. pic.twitter.com/ZiKFd5yS2E — Anita Ham (@Anita05304793) August 27, 2023

Ik wil graag de volledige cast van GTST inruilen voor Debbie en Paul in een real life soap 🤟🏻 — Marjo (@Mar74Z) August 27, 2023

Nog eeeeeven terug naar dat ene moment, wanneer Paul verkering vraagt en Debbie officieel z'n meisje is! ❤️ #benbvolliefde pic.twitter.com/qaKBgqI6v8 — Jolanda Jansen (@JolandaJ1304) August 27, 2023