Bikini van prinses Leia en hoofd van Alien te koop op veiling

Meer dan veertienhonderd iconische objecten uit wereldberoemde Hollywood-films gaan onder de hamer. Julien's Auctions, een van de veilinghuizen die in zogenoemde 'props' is gespecialiseerd, organiseert van 6 tot en met 8 september een speciale sessie waar geïnteresseerden kunnen bieden op de bijzondere artefacten. Onder meer een slavenkostuum van prinses Leia uit de Star Wars-reeks gaat onder de hamer. Ook in de collectie zit een van de drie 'blasters', speciale geweren, die Harrison Ford gebruikte tijdens het draaien van Star Wars. Een ander opmerkelijk object is een hoofd van het titelpersonage uit horrorklassieker Alien. Ook worden er veel spullen uit de serie Star Trek geveild. Zo kan wie dat wil eigenaar worden van een jasje dat acteur William Shatner droeg als admiraal James T. Kirk in de serie of van een mini-model van het ruimteschip USS Enterprise. Alle objecten staan nu op de website van Julien's Auctions. Het bieden kan zowel in real life als digitaal. Na de drie dagen zal bekendgemaakt worden wat de verschillende objecten hebben opgebracht.