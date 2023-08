Glennis Grace belooft nooit meer een Jumbo-vestiging te slopen in ruil voor werk

Glennis Grace heeft voor het eerst sinds haar vechtpartij in een Amsterdamse Jumbo weer werk. Impresario Frank Wentink schiet haar te hulp. Na een lang gesprek met de zangeres heeft hij besloten om haar te boeken voor de nieuwe dinnershow Grandeur, die in november begint. “Op mijn kantoor in Aalsmeer hebben we drie uur met elkaar gesproken.”

Frank vertelt in De Telegraaf dat hij het vergelijkt met ‘een gesprek tussen een vader en zijn uit de bocht gevlogen dochter’. “Ik heb haar nooit laten vallen. Toen bekend werd wat ze had uitgespookt in die Amsterdamse supermarkt heb ik haar direct geappt en mijn schande uitgesproken. Dit had natuurlijk nooit mogen gebeuren.”

Die straf was terecht, maar het moet nu ook afgelopen zijn, vindt Frank. “Hoewel ik ook wel besef dat ik, door haar te contracteren, een geweldig risico neem. Want hoe gaat het hooggeëerd publiek hierop reageren? Gaat het mij klanten kosten?”