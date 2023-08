F1 wagen, helicopter en privéjet: Max Verstappen vliegt na GP weer razendsnel het land uit

Met twee vingers in zijn neus won Max Verstappen in Zandvoort alweer zijn negende Grand Prix in de Formule 1 op rij. De grootverdiener van Red Bull krijgt lof uit binnen- en buitenland. Ook de koning stak zijn trots voor zijn onderdaan niet onder stoelen en banken.

Toch is er ook veel kritiek op de coureur. De Volkskrant berekende eerder dat de belastingontwijking van Max Verstappen gigantisch is. Als hij in de komende jaren in Monaco blijft wonen, dan loopt de Nederlandse schatkist in totaal zo'n 200 miljoen euro mis. Ondertussen laat hij zich bejubelen door een uitzinnig Oranjelegioen, en piept hij er na het Wilhelmus als een haas vandoor in zijn helicopter richting Schiphol, waar hij in zijn privévliegtuig (Falcon 900EX) springt en razendsnel het land uitvliegt richting zijn huis in Monte Carlo.

🏎️ Race car

🚁 Helicopter

🛩️ Private jet



After winning the race in Zandvoort 🇳🇱 Max Verstappen took a chopper to @Schiphol airport. 🚁



Then he boarded his Falcon 900EX (PH-DTF) to fly home.



📸 Niels Dam#Formula1 pic.twitter.com/kFMtT6DHTc — Menno Swart (@MennoSwart) August 27, 2023

Maar het kan nog gekker. De Braziliaanse topvoetballer Neymar Júnior heeft een kort clipje met zijn honderden miljoenen volgers gedeeld, waarin hij laat zien hoe bizar hij door zijn nieuwe Saoedische club Al-Hilal in de watten wordt gelegd. De begenadigde linksbuiten showt zijn privé Boeing 747, waar hij te allen tijde gratis gebruik van mag maken en doet ons allemaal de groeten. Zie hier de man die 100 miljoen euro per jaar verdient plus bonussen: