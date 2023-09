“Italiaanse school prinses Ariane is een soort commune”

Prinses Ariane studeert de komende twee jaar aan het United World College of the Adriatic in Italië. Daar wacht de 16-jarige benjamin van de Oranjes een ontspannen periode. Volgens RTL Boulevard lijkt de school wel een commune.

De prinses gaat er zes vakken volgen, waaronder talen, sociale wetenschappen, natuurwetenschappen en artistieke vakken. Maar de opleiding draait om veel meer, aldus Luuk Ikink in De BLVD Podcast. "Het is echt fantastisch daar. Dat is een soort oord waar ze gaan praten over wie je bent en wat je geaardheid is."

Ook de altijd kritische Rob Goossens is louter positief. "Er wordt de hele tijd gezegd 'privéschool' en dat het 50.000 euro kost om er heen te gaan, maar een Bram en Anna, die zouden zich daar helemaal op hun gemak voelen", verwijzend naar de bijzonder alternatieve B&B Vol liefde-kandidaten in Zweden.

Goossens heeft het zelfs over een soort 'commune'. "Die 50.000 euro is een soort van officiële drempel, maar als je daar wordt toegelaten dan hoef je dat in principe helemaal niet te betalen." Luuk vergelijkt het met het Franse bezinningsoord Taizé. "Waar je ook stilteretraites kunt doen bijvoorbeeld."