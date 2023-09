Prins Harry haalt opnieuw uit naar zijn familie: ‘Het is weer gelukt om het over hem te laten gaan’

Prins Harry voelt de hete adem van Netflix in zijn nek en dus besloot hij weer met een paar vervelende uitspraken over zijn familie op de proppen te komen. Zo is het hem gelukt om een docuserie over de Invictus Games vooral over zichzelf te laten gaan.

In Heart of Invictus vertelt Harry onomwonden dat hij te weinig steun kreeg van zijn familie toen hij terugkwam uit Afghanistan waar hij als militair naartoe was uitgezonden. Hij had ptss. Ook het overlijden van zijn moeder, toen hij 12 was, kwam er pas na die periode in Afghanistan uit volgens Harry.

Maar zijn familie was er niet voor hem. "Ik had geen netwerk of deskundig advies tot mijn beschikking om te ontdekken wat er daadwerkelijk met mij aan de hand was”, zegt Harry in de serie. Heart of Invictus gaat eigenlijk over een groep deelnemers die wordt gevolgd richting de Invictus Games van 2022. Deze games zijn door Harry zelf opgericht voor gewonde militairen.

Alsmaar verdoofd

Harry heeft zelf hulp gezocht en zegt daarover: "Helaas overwegen we meestal pas therapie als we in de foetushouding op de grond liggen.” En: "Vooral het verlies van mijn moeder, op zo’n jonge leeftijd, bleek een groot trauma. Ik was me er nooit echt van bewust en het werd thuis nooit besproken. Ik onderdrukte het, zoals de meeste jongeren zouden hebben gedaan.” Pas op zijn 28ste kon hij het verwerken. "Eindelijk voelde ik weer álles, in plaats van alsmaar verdoofd te zijn.”

Gek genoeg, zei Harry in 2017 nog dat het vooral zijn broer William was die hem aanspoorde in therapie te gaan. Maar daar zegt hij niets over. Integendeel, zijn vader koning Charles, krijgt nog een veeg uit de pan. "Pa omhelsde me niet, hij was niet zo goed in het tonen van emoties.”

Royalty-expert van Daily Express, Phil Dampier, heeft geen goed woord over voor de prins. "Netflix gaf hem veel geld en hij was bang dat toekomstige projecten zouden worden stopgezet als hij niet met spraakmakende zaken op de proppen zou komen. Nu lijkt het erop dat hij wéér zijn ziel heeft verkocht.”