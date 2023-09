Pandjesprins verdient miljoenen aan opvang Oekraïners

Het bedrijf van Prins Bernhard junior krijgt miljoenen aan overheidsgeld voor het beschikbaar stellen van een opvanglocatie voor honderden vluchtelingen in Den Haag. Het bedrijf van de vastgoedondernemer, lid van de koninklijke familie, is eigenaar van het voormalige verpleeghuis. Bernhard kocht het pand voor 3,8 miljoen en krijgt nu 6 miljoen van het rijk. Twee miljoen om het pand geschikt te maken voor de opvang, en 4 miljoen voor het gebruik. Hij stelt zijn pand beschikbaar tot en met 31 december 2027. In totaal kunnen daar vanaf 1 november 305 vluchtelingen worden opgevangen.

In de Haagse gemeenteraad is beroering ontstaan over deze deal.