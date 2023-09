Prinses Alexia voor de eerste keer aanwezig op Prinsjesdag

Prinses Alexia is dit jaar voor het eerst aanwezig op Prinsjesdag, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. Ze rijdt op 19 september mee naar de Koninklijke Schouwburg, waar de Troonrede wordt voorgelezen. Na de terugreis naar Paleis Noordeinde zal ze hoogstwaarschijnlijk ook op het balkon staan om te zwaaien.

De prinses werd op 26 juni 18 jaar. Dat zij meerderjarig is, is de reden dat de prinses nu bij een officiële gelegenheid als Prinsjesdag aanwezig is. Vorig jaar was haar zus Amalia 18 jaar en ook zij was toen voor het eerst aanwezig bij Prinsjesdag.

Alexia zal meerijden in de Gala-glasberline. Deze koets vertrekt iets voor de Glazen Koets vanaf Paleis Noordeinde naar de schouwburg. Hierin zitten ook prins Constantijn en prinses Laurentien.

Alexia rijdt dus niet mee in de Glazen Koets met koning Willem-Alexander, koningin Máxima en kroonprinses Amalia. "Deze is bestemd voor het Staatshoofd, dan wel het toekomstig Staatshoofd", meldt de Rijksvoorlichtingsdienst.