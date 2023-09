Italiaanse politie onderzoekt pikante foto’s Ye en vrouw

De Italiaanse politie is een onderzoek gestart naar Ye en zijn vrouw Bianca Censori, vanwege pikante foto's van het stel die genomen zijn in Venetië. Dat blijkt uit berichtgeving van de Daily Mail. De Britse tabloid schrijft dat de politie de bestuurder van de watertaxi heeft geïdentificeerd waarop Ye en zijn vrouw zijn vastgelegd. Op de foto's zit Censori met haar hoofd tussen de benen van haar man, die op dat moment geen broek draagt. De schipper zou ergens de komende dagen ondervraagd worden, en de politie zou ook alle foto's willen hebben die van het intieme moment zijn genomen. Hoewel het op de foto's lijkt alsof de stuurman van de boot ziet wat de rapper en zijn partner aan het doen zijn, ontkende het verhuurbedrijf van de boot dit eerder tegenover de Daily Mail Australië. "De chauffeur moest opletten voor het verkeer en zag deze obsceniteiten niet", aldus het bedrijf. "Als dit wel zo was geweest, zou hij onmiddellijk van boord zijn gegaan en de overtreders hebben aangegeven bij de autoriteiten."