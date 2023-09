John van den Heuvel: hopelijk biedt film eerherstel Marco Kroon

Misdaadjournalist John van den Heuvel hoopt dat de film De Vuurlinie enig eerherstel biedt voor militair Marco Kroon. Dat stelde hij dinsdagavond in RTL Boulevard. Kroon ontving de allerhoogste militaire onderscheiding, maar raakte daarna in opspraak. Hij moest onder meer voor de rechter verschijnen voor wapenbezit. "We zijn in Nederland erg kritisch geweest, ik ook", erkende Van den Heuvel in Boulevard. "Laten we niet vergeten dat hij heldhaftige dingen heeft gedaan. Hij is een held. Ik hoop dat hij zijn status door de film weer een beetje terugkrijgt." De film reconstrueert, gebaseerd op de feiten, wat Kroon is overkomen in Afghanistan en wat er met hem gebeurde nadat hij terugkeerde in Nederland. De nadruk in het drama ligt op de grote trauma's die Kroon ondervond na zijn periode als militair. De hoofdrol wordt gespeeld door acteur Waldemar Torenstra. Verbinding De acteur zei eerder te hopen dat de film verbinding brengt. "Ik heb enorm respect gekregen voor wat Marco en deze jongens doen", zei Torenstra eerder. "Ik heb nooit beseft hoe diep dat gaat. Dat het heldendom dat wij bezingen en prijzen met een lintje en belichten in actiefilms een andere kant heeft. Een diepe wond, die nooit meer weggaat." In de film figureren ook veel veteranen. De Vuurlinie van regisseur Roel Reiné draait vanaf volgende week in de Nederlandse bioscopen.