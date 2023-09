Bram en Esra uit B&B vol liefde vertellen: “Het was meteen raak”

B&B vol liefde is uiterst succesvol geweest dit seizoen. Het was niet alleen verreweg het grootste kijkcijferkanon van de zomer, er kwamen ook nog eens een heleboel liefdeskoppeltjes uit voort. Het laatste stel is misschien nog wel het bijzonderste. Bram uit Zweden heeft de liefde gevonden bij Esra, die eigenlijk voor Joy in Spanje kwam.

Aan RTL Boulevard vertelt Bram over hun eerste ontmoeting: "Dat ging heel spontaan. Ik zat op een terrasje en toen kwam Esra langs lopen en die riep: daar zit Bram, kunnen we erbij komen?" En dat gebeurde. Esra vertelt verder: "Toen raakten we meteen heel erg aan de praat en dat stopte eigenlijk ook niet meer."

Bram, die eerder zei niet op de 'make-upmeisjes van Joy' te vallen, vertelt over Esra: "Ze is heel erg enthousiast, we kunnen heel erg lachen met elkaar, maar het is ook gewoon leuk dat zij al in best wel veel landen is geweest, dat zij veel dingen heeft gedaan, die mij ook heel erg interesseren."

Esra over Bram: "Het is iemand die geïnteresseerd is, die heel veel weet en we hebben hele fijne gesprekken met elkaar. En ook de humor dus, we kunnen heel erg met elkaar lachen."

Esra heeft inmiddels haar baan opgezegd in Nederland en is met een enkeltje naar Zweden vertrokken.