Roxeanne Hazes afwezig bij hoger beroep moeder Rachel

Roxeanne Hazes is woensdag niet aanwezig bij het hoger beroep dat haar moeder Rachel heeft aangespannen. Roxeanne liet aan het begin van de zitting via een verklaring weten dat de eerdere uitspraak van de rechter toont dat er "aantoonbaar niets fout is gegaan" en gaf aan blij te zijn de keuze te hebben om niet aanwezig te zijn. "Helaas is mijn moeder in hoger beroep gegaan. Ze wenst alsnog een voorlopig getuigenverhoor met vragen waarvan ze het antwoord al kent", verklaarde de advocaat van Roxeanne namens haar. "Gelukkig heb ik de keuze niet aanwezig te zijn." Het doet haar verdriet dat de anderen "die me dierbaar zijn deze keuze niet hebben". "Zij moeten zich opnieuw verdedigen tegen aantoonbare leugens. (...) Ik weiger dit te voeden. Uit respect voor het hof geef ik daarom deze korte verklaring." De rechtbank van Amsterdam bepaalde in juni dat Rachel haar voormalige zakenpartners Marieke van Beek en Rob Israël en Roxeanne alleen mocht horen over de betaling van een factuur van 24.000 euro voor een coachingsprogramma. De rechtbank wees de rest van het verzoek dat Rachel deed af, omdat zij er geen belang bij zou hebben. De weduwe van André Hazes sr. ging daarop in hoger beroep.