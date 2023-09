Man van Tineke Schouten overleden

Tineke Schouten heeft afscheid moeten nemen van haar 79-jarige echtgenoot. Hans Brunyanszki is op woensdag in het bijzijn van zijn vrouw in zijn woonplaats Almere overleden. Dat heeft de woordvoerder van Schouten woensdag bekendgemaakt.

De man van de cabaretière (69) had volgens de woordvoerder al enige tijd gezondheidsklachten. De uitvaart is in besloten kring.

Brunyanszki was vader van vier kinderen, van wie twee met Schouten. Hij richtte in de jaren tachtig het Jacobi Theater aan de Sint Jacobsstraat in Utrecht op waar zijn echtgenote Tineke Schouten haar allereerste solovoorstellingen speelde.