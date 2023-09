Tom Egbers heeft voor het eerst in maanden weer gepresenteerd

Tom Egbers nam dinsdagavond weer de rol van presentator op zich. De Almeloër, die momenteel niet werkt voor NOS Sport vanwege aantijgingen van grensoverschrijdend gedrag aan zijn adres, heeft de businessclubavond van voetbalclub Heracles Almelo gepresenteerd. Dat bevestigt een woordvoerder van de club na berichtgeving hierover van het AD. Het zou zijn eerste klus in maanden zijn. De 65-jarige Egbers zou volgens het AD tegen de aanwezigen hebben gezegd wel even zijn agenda te hebben moeten raadplegen toen hij werd gevraagd voor de presentatieklus. "Maar ik heb nu ruimte genoeg in mijn vrije tijd", sprak Egbers dinsdagavond. Verder zei de presentator niets over het feit dat hij momenteel niet meer werkzaam is voor de NOS. Commercieel manager van de club, Tom Uitzetter, liet aan het AD weten dat de aantijgingen geen reden zijn om niet te willen samenwerken met Egbers. "Wij hebben met Tom een echte Heraclied en een prima presentator voor onze businessclub-avond gevonden. Wat er tussen hem en de NOS speelt, daar kunnen wij ons als club niet mee bemoeien." Begin maart publiceerde de Volkskrant een groot artikel over wangedrag op de redactie van NOS Sport. In het artikel werd Egbers genoemd als een van de mensen die grensoverschrijdend gedrag zou hebben vertoond. De presentator zou een vrouwelijke collega, met wie hij een affaire zou hebben gehad, hebben geïntimideerd en gepest. De presentator heeft hiervoor spijt betuigd.